Министр: 35% взаимодействий населения с госорганами в Азербайджане переведены в цифровой формат

В Азербайджане 35% взаимодействий населения с государственными органами переведены в цифровой формат.

В Азербайджане 35% взаимодействий населения с государственными органами переведены в цифровой формат.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в Баку на инновационном саммите INMerge, организованном ООО PASHA Holding.

Он отметил, что в Азербайджане продолжаются усилия по цифровой трансформации.

"Мы полностью оцифровали четыре основные сферы, играющие роль во взаимоотношениях между государственными органами и населением, что охватывает 35% взаимодействий населения с правительством", - сказал он.