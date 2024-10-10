Министр: 35% взаимодействий населения с госорганами в Азербайджане переведены в цифровой формат

В Азербайджане 35% взаимодействий населения с государственными органами переведены в цифровой формат.
Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в Баку на инновационном саммите INMerge, организованном ООО PASHA Holding.
Он отметил, что в Азербайджане продолжаются усилия по цифровой трансформации.
"Мы полностью оцифровали четыре основные сферы, играющие роль во взаимоотношениях между государственными органами и населением, что охватывает 35% взаимодействий населения с правительством", - сказал он.