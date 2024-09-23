Министерство: Все домохозяйства в Баку подключены к широкополосному интернету

16:40

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана объявило о подключении всех домохозяйств и бизнес-субъектов в Баку к широкополосному интернету в рамках проекта "Онлайн Азербайджан".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В ведомстве заявили, что в августе широкополосный доступ был предоставлен 4 тыс. домохозяйств на территории столицы.

В целом, по стране широкополосным интернетом охвачено 2,9 млн домохозяйств, что составляет 97% от общего их числа в Азербайджане.

В рамках реализуемого министерством проекта "Онлайн Азербайджан" до конца 2024 года планируется обеспечить широкополосным интернетом посредством технологий GPON и других все домохозяйства и бизнес-субъекты на территории страны.