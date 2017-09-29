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    Министерство: В стране нет проблем с широкополосным интернетом

    Сетевой операционный центр осуществляет технический контроль над телекоммуникационной инфраструктурой страны© Report

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сетевой операционный центр при министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) осуществляет технический контроль над телекоммуникационной инфраструктурой страны. В ООО Aztelecom и ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelekom) не выявлено проблем с широкополосным интернетом.

    Об этом сообщили из МТСВТ в ответ на запрос Report в связи с наблюдаемыми сегодня перебоями с доступом в интернет.

    "В стране нет проблем с широкополосным интернетом", - сказали в министерстве.

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