Министерство: В Азербайджане не наблюдается проблем с доступом в Интернет

В Азербайджане не наблюдается проблем с доступом к сети Интернет, услуги предоставляется на высоком уровне.

В Азербайджане не наблюдается проблем с доступом к сети Интернет, услуги предоставляется на высоком уровне.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, в рамках реализуемого министерством проекта "Onlayn Azərbaycan" обеспечивается доступ к высокоскоростному интернет-соединению.

"В целом не наблюдается никаких проблем в предоставлении интернет-услуг. Сегодня соответствующие органы министерства работают в усиленном режиме для обеспечения населения необходимыми услугами, в том числе качественным и устойчивым доступом в Интернет", - говорится в сообщении.