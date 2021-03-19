Министерство транспорта в праздничные дни работает в усиленном режиме

Будут приняты все необходимые меры для оперативного рассмотрения и решения поступающих обращений

В дни праздника Новруз будут приняты соответствующие меры для обеспечения населения на должном уровне качественными почтовыми и телекоммуникационными услугами, в том числе услугами интернета, мобильной связи и телерадиовещания.

Как сообщает Report, в связи с этим даны поручения учреждениям, входящим в структуру министерства, а также находящимся в его подчинении.

В предпраздничные и праздничные дни в целях обеспечения бесперебойной работы стационарных телефонов они не будут отключаться по задолженности или другим причинам. Также будут приняты все необходимые меры для оперативного рассмотрения и решения поступающих обращений.

Кроме того, в праздничные дни будут организованы дежурства и осуществлены меры по обеспечению населения бесперебойными и качественными телекоммуникационными услугами, радио- и телевещанием, полному устранению повреждений кабелей и линий, приостановке профилактических, строительно-монтажных работ, усилению охраны объектов связи, исполнению рабочего графика почтовых отделений.