Министерство транспорта, связи и высоких технологий внесло ясность в вопрос о проблемах, возникших со "Skype" и "WhatsАpp"

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Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Применение временных ограничений на использование телекоммуникационных услуг (Skype, Viber, WhatsАpp и т.д) посредством сети интернет на территории страны, являясь составной частью мер безопасности IV Игр исламской солидарности в Азербайджане, создало определенные трудности в использовании онлайн программ для голосового и видеообщения.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Министерство заявило, что в тот период на ряду со многими профилактическими мероприятиями также были осуществлены работы по наладке сетей: "В настоящее время завершены работы технического обновления и граждане могут использовать коммуникационные программы для местной и международной связи".