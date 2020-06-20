​Министерство транспорта переходит на усиленный режим работы

© Report https://report.az/storage/news/2b231ef5c3d7f22f7362505fcec69fa7/60469b69-ce5f-495f-b389-df902b674947_292.jpg

В дни ужесточенного карантинного режима, который будет применен соответствующим решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 19 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе (с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля 2020 года) население также будет обеспечено устойчивыми транспортными, телекоммуникационными и почтовыми услугами.

Об этом Report сообщили в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Министерство дало соответствующие поручения находящимся в подчинении структурам, объединениям и предприятиям связи, телекоммуникационным операторам по обеспечению населения в эти дни на должном уровне транспортными, почтовыми и телекоммуникационными услугами, в том числе интернета, мобильной связи и телерадиовещания.

Будут организованы дежурства и предприняты меры по обеспечению населения бесперебойными и качественными транспортными и телекоммуникационными услугами, радио- и телевещанием, оперативному устранению повреждений кабелей и линий.

Все телекоммуникационные узлы, почтовые отделения, центры обслуживания "Шебеке" в стране продолжат свою деятельность.

Сотрудники аппарата министерства, учреждений, входящих в его структуру, и подведомственных учреждений, не входящих в его структуру, которые могут выполнять свои обязанности дома, будут привлечены к работе в онлайн-режиме. А работники службы технической поддержки будут работать в сменном режиме. В аппарате министерства и учреждениях осуществляются все необходимые превентивные меры по профилактике коронавируса. Сотрудники регулярно обеспечиваются необходимым количеством средств индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки).

Граждан, столкнувшихся с той или иной проблемой, просим обращаться на "горячую линию" – 1655.