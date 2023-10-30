Министерство связи и новых технологий Нахчывана предупредило граждан о "фишинговых" кампаниях

Министерство связи и новых технологий Нахчыванской АР предупредило граждан о "фишинговых" кампаниях, проводимых от имени различных организаций.

Министерство связи и новых технологий Нахчыванской АР предупредило граждан о "фишинговых" кампаниях, проводимых от имени различных организаций.

Как сообщили местному бюро Report в пресс-службе министерства, киберпреступники с целью заманить пользователей в "ловушку" и завладеть их персональными данными отправляют им от имени организаций поддельные СМС, предлагая перейти по ссылкам в этих сообщениях.

"Чтобы защититься от таких кибератак, граждане должны скептически относиться к такого рода сообщениям, не переходить по ссылкам в письмах, не вводить банковскую и иную информацию",- говорится в сообщении.