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Министерство связи и новых технологий Нахчывана предупредило граждан о "фишинговых" кампаниях

Министерство связи и новых технологий Нахчывана предупредило граждан о "фишинговых" кампаниях Министерство связи и новых технологий Нахчыванской АР предупредило граждан о "фишинговых" кампаниях, проводимых от имени различных организаций.
ИКТ
30 октября 2023 г. 13:50
Министерство связи и новых технологий Нахчывана предупредило граждан о фишинговых кампаниях

Министерство связи и новых технологий Нахчыванской АР предупредило граждан о "фишинговых" кампаниях, проводимых от имени различных организаций.

Как сообщили местному бюро Report в пресс-службе министерства, киберпреступники с целью заманить пользователей в "ловушку" и завладеть их персональными данными отправляют им от имени организаций поддельные СМС, предлагая перейти по ссылкам в этих сообщениях.

"Чтобы защититься от таких кибератак, граждане должны скептически относиться к такого рода сообщениям, не переходить по ссылкам в письмах, не вводить банковскую и иную информацию",- говорится в сообщении.

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