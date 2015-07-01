​Министерство связи распространило заявление в связи со сбоями в работе WhatsApp

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ "Сбои в работе мессенджера WhatsApp в Азербайджане не связаны с операторами мобильной сети или министерством связи".

Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве связи и высоких технологий (МСВТ).

Согласно заявлению министерства, МСВТ не намерено ставить запрет на использование программных приложений, которые работают при подключении к мобильной сети.

Отмечено, что министерство в качестве регулирующего органа выступает за развитие технологий и инновации: "В Азербайджане на сегодняшний день действуют 3 мобильных оператора и свыше 40 интернет-провайдеров. Пресечение такого рода услуг означало бы, что мы выступаем против развития. Подобный вопрос не может быть приоритетным для министерства".

"Количество пользователей мобильного интернета увеличивается изо дня в день и благодаря таким сервисам растут объемы мобильного трафика. Даже если операторы потеряют доходы от услуг голосовой мобильной связи, они компенсируют это за счет доходов от мобильного интернета. Ограничение работы какого-либо приложения не входит в сферу интересов мобильного оператора", - говорится в заявлении.

Министерство отмечает, что на данный момент наблюдаются проблемы в работе мессенджера в таких развитых странах как Великобритания, Германия, Италия, Франция, Испания, а также Южная Америка, Индия, Австралия: "На опубликованной на сайте www.kazhdysboy.ru карте указаны страны, где наблюдаются проблемы в работе приложения. Среди них желтым цветом обозначен и Азербайджан. В других странах проблемы наблюдаются уже с 18 июня".

Отметим, что вот уже несколько дней абоненты Azercell Telecom и Azerfon (Nar) не могут пользоваться услугой голосовой связи WhatsApp, среди пользователей Bakcell такой проблемы не наблюдается.