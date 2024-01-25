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Министерство: Проект "Цифровой мост" практически завершен

Министерство: Проект "Цифровой мост" практически завершен В Азербайджане практически завершена реализация проекта "Цифровой мост", предназначенного для цифровизации государственных структур.
ИКТ
25 января 2024 г. 12:14
Министерство: Проект Цифровой мост практически завершен

В Азербайджане практически завершена реализация проекта "Цифровой мост", предназначенного для цифровизации государственных структур.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Министерства цифрового развития и транспорта Эльтуран Ахмедбейли на проходящем в Баку круглом столе "Сектор информации и технологий в Азербайджане: проблемы и возможности", организованном в рамках мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

"Наши проекты в этом направлении, в основном, сосредоточены на цифровизации государственных учреждений. Реализация проекта "Цифровой мост" практически завершена. Сейчас министерство работает над проектом по оцифровке МСБ", - сказал он.

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Версия на английском языке Ministry: Implementation of Digital Bridge project is almost completed
Версия на азербайджанском языке RİNN: "Rəqəmsal Körpü” layihəsinin icrası demək olar ki, başa çatıb"

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