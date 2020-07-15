Министерство предупредило о кибератаках в соцсетях

Азербайджанские пользователи подвергаются кибератакам

Согласно информации, поступившей в Службу электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, азербайджанские пользователи соцсетей сталкиваются с массовыми кибератаками на их аккаунты.

Об этом Report сообщили в министерстве.

По информации, чаще всего киберпреступники, воспользовавшись уведомлением "Забыли пароль?", отправляют ссылки по восстановлению пароля на мобильные номера пользователей и отслеживают их действия. Когда пользователи переходят по ссылке, пароль меняется и аккаунт взламывается.

Служба электронной безопасности призывает граждан быть особенно внимательными, серьезно относиться к безопасности своих учетных записей в социальных сетях и соблюдать следующие общие правила для их защиты:

- Не переходите по подозрительным ссылкам

- Используйте надежные и уникальные пароли

- Не делитесь уведомлениями о вашей учетной записи, приходящими на ваш мобильный номер или электронную почту

- Используйте двухэтапную аутентификацию

- Будьте внимательны, когда вы предоставляете сторонним приложениям и сайтам доступ к своей учетной записи

- Не забывайте об обновлениях

- Электронная почта, относящаяся к вашей учетной записи, должна быть доступной, а мобильный номер – рабочим

- Не забывайте выходить из своей учетной записи на общедоступных устройствах

- Не принимайте предложения дружбы от незнакомых вам людей

- При выявлении подозрительных действий, связанных с вашей учетной записью, немедленно обновляйте свой пароль

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, воспользуйтесь методической поддержкой на сайте www.cert.az или обратитесь через электронную почту reports@cert.az в Службу электронной безопасности.