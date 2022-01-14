Министерство: Подорожавшими почтовыми услугами пользуется ограниченное число граждан

Министерство цифрового развития и транспорта прокомментировало рост тарифов на универсальные услуги почтовой связи (УУПС), предоставляемые ООО “Азерпочт”.

Министерство цифрового развития и транспорта прокомментировало рост тарифов на универсальные услуги почтовой связи (УУПС), предоставляемые ООО “Азерпочт”.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что решение Тарифного совета о повышении тарифов обусловлено тем, что они ниже уровня себестоимости.

Действующие тарифы вступили в силу с 1 февраля 2011 года, и за прошедший период в результате увеличения общих эксплуатационных расходов “Азерпочт” в два раза, а заработной платы работников почти в 2,5 раза, себестоимость услуг значительно выросла.

С другой стороны, в последние годы более чем в 2 раза возросли расходы в иностранной валюте на пересылку и доставку международной почты, что также привело к резкому росту себестоимости международных почтовых услуг. В целом, из-за того, что услуги УУПС были ниже стоимости, бюджету "Азерпочт" каждый год наносился значительный ущерб.

В результате изменений тариф на пересылку простого письма весом до 20 грамм в пределах страны повышен с 20 до 30 гяпиков, а на почтовое отправление весом до 2 кг (письмо, бандероль, небольшой пакет) - с 1,8 до 3 манатов. А тариф за доставку внутренних почтовых отправлений повышен с 30 до 60 гяпиков. Тарифы на пересылку международной корреспонденции также были пересмотрены и частично адаптированы к стоимости.

Указанными услугами пользуются больше государственные учреждения (80-85%), меньшую часть пользователей услуг составляют граждане.