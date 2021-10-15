Министерство: Новое агентство увеличит вклад сектора ИКТ в экономику страны

Важно создать более гибкие механизмы регулирования и управления сектором ИКТ в стране с целью адаптации к глобальным технологическим трансформациям. По этой причине необходимо было создать регулятора –юридическое лицо публичного права "Информационно-комму

Важно создать более гибкие механизмы регулирования и управления сектором ИКТ в стране с целью адаптации к глобальным технологическим трансформациям. По этой причине необходимо было создать регулятора –юридическое лицо публичного права "Информационно-коммуникационное агентство", которое будет осуществлять гибкую политику развития отрасли.

Об этом говорится в заявлении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана в ответ на запрос Report о создании новой структуры в сфере телекоммуникаций.

Министерство также раскрыло основные функции вновь созданного агентства.

Это агентство будет осуществлять сертификацию, учет, регулирование и контроль в области ИКТ и связи в стране, включая контроль качества, регулирование взаимоотношений между операторами связи.

Наличие регулирующего органа ускорит цифровую трансформацию и создаст нормативно-правовую основу, а также увеличит добавленную стоимость сектора ИКТ в экономике страны.

В настоящее время отсутствие регулятора становится причиной осуждения со стороны международных организаций. Отсутствие развития мобильной и фиксированной широкополосной связи в отдаленных регионах страны, доступа к интернет-услугам, политики ценообразования и качества не только вызывают дополнительное недовольство, но и оказывают серьезное негативное влияние на критерии технологической готовности страны. Деятельность агентства также будет направлена на устранение проблем в этом направлении.