Министерство: На одного абонента стационарного телефона тратится 3,69 манатов

Согласно данным операторов услуг в Азербайджане, расходы на каждого абонента стационарных телефонов составляет 3,96 маната, включая налог на добавленную стоимость.

Согласно данным операторов услуг в Азербайджане, расходы на каждого абонента стационарных телефонов составляет 3,96 маната, включая налог на добавленную стоимость.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства цифрового развития и транспорта об изменении тарифов.

"Существующая до сих пор ежемесячная абонентская плата вступила в силу 2 декабря 2013 года и составила для населения 2,5 маната. Ежемесячная абонентская плата для населения за использование стационарного телефона составляет 9,5 маната в Украине, 12,7 маната в России и 15,3 маната в Турции. Также на азербайджанском телекоммуникационном рынке средняя ежемесячная абонентская плата для мобильных операторов, имеющих базу в более 10 миллионов клиентов, меняется в пределах 10-18 манатов, а тариф за 1 минуту внутрисетевого разговора составляет от 2 до 9 гяпиков.

На фоне роста интернет-подключений объем международного входящего и исходящего телефонного трафика ежегодно падает, что негативно сказывается на деятельности предприятий, оказывающих услуги в сфере связи.

В стране предусмотрены капитальные вложения для предоставления качественных услуг связи абонентам стационарной сети и для замены существующего ADSL (асимметричная цифровая абонентская линия) телекоммуникационного оборудования современными GPON (пассивная гигабитная оптическая сеть) и другими широкополосными технологиями. Оснащение всей территории страны широкополосной сетью в результате реализации этого проекта в 2021-2024 гг. позволит обеспечить пакетные услуги скоростного интернета и качественных услуг переговоров и пр.

Введение новых тарифов позволит поэтапно адаптировать существующие тарифы к себестоимости, расширить инвестиционные возможности хозяйствующих субъектов, компенсировать снижение доходов от международного и междугороднего обмена трафиком.

С учетом сказанного, в целях повышения качества услуг связи, улучшения условий труда работников и создания инвестиционных возможностей возникла необходимость в пересмотре ежемесячной абонентской платы за использование стационарных телефонов и тарифов на услуги междугородной телефонной связи. В связи с этим 26 октября 2022 года на заседании Тарифного (ценового) совета Азербайджанской Республики было решено повысить ежемесячную абонентскую плату за использование стационарных телефонов с 2,5 до 3,5 манатов для населения (включая НДС), снизить тариф на междугородние телефонные звонки с 5 до 3 гяпиков.

Решение вступает в силу с 1 ноября 2022 года", - отмечается в заявлении.