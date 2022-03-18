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Министерство цифрового развития и транспорта в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

Министерство цифрового развития и транспорта в праздничные дни будет работать в усиленном режиме В дни праздника Новруз будут приняты соответствующие меры для обеспечения населения на должном уровне качественными транспортными, почтовыми и телекоммуникационными услугами, в том числе услугами интернета, мобильной связи и телерадиовещания.
ИКТ
18 марта 2022 г. 11:58
Министерство цифрового развития и транспорта в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

В дни праздника Новруз будут приняты соответствующие меры для обеспечения населения на должном уровне качественными транспортными, почтовыми и телекоммуникационными услугами, в том числе услугами интернета, мобильной связи и телерадиовещания.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

В связи с этим учреждениям Министерства цифрового развития и транспорта, а также мобильным и телекоммуникационным операторам, интернет-провайдерам даны поручения.

Соответствующие структурные подразделения приведены в полную готовность для устранения возможных проблем, связанных с обслуживанием.

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