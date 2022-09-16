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Министерство цифрового развития и транспорта разработало новую концепцию

Министерство цифрового развития и транспорта разработало новую концепцию Министерство цифрового развития и транспорта разработало Концепцию цифровой трансформации страны.
ИКТ
16 сентября 2022 г. 13:16
Министерство цифрового развития и транспорта разработало новую концепцию

Министерство цифрового развития и транспорта разработало Концепцию цифровой трансформации страны.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов.

По его словам, проект подготовлен в соответствии с указом президента страны "О совершенствовании управления в сфере цифровой трансформации" от 27 апреля 2021 года с учетом технологических инноваций, критериев развития и, главное, потребностей общества:

"Документ находится на стадии согласования с соответствующими структурами в соответствии с внутригосударственными процедурами. В рамках проекта реализуются комплексные меры по управлению цифровой трансформацией, координации, а также формированию механизмов регулирования, созданию архитектуры цифровой трансформации, переходу к цифровому правительству и совершенствованию общественных услуг, развитию человеческого капитала, поддержке цифровизации частного сектора", - отметил он.

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