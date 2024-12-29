Министерство цифрового развития и транспорта будет работать в праздничные дни в усиленном режиме

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана будет работать в праздничные дни в усиленном режиме.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана будет работать в праздничные дни в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Меры направлены на обеспечение населения бесперебойными транспортными, почтовыми, телекоммуникационными услугами, включая интернет, мобильную связь и радио-телевизионное вещание в День солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря, а также в новогодние праздники.

Все структурные подразделения министерства приведены в полную готовность для оперативного устранения возможных проблем в предоставлении услуг, уточнили в ведомстве.