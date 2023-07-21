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Miniboss Baku стал победителем чемпионата мира по стартапам среди детей и подростков

Miniboss Baku стал победителем чемпионата мира по стартапам среди детей и подростков Студенты Miniboss Business School Baku стали победителями чемпионата мира по стартапам среди детей и подростков в возрасте от шести до 16 лет, который проходил с 16 по 20 июля в Глазго (Шотландия).
ИКТ
21 июля 2023 г. 14:26
Miniboss Baku стал победителем чемпионата мира по стартапам среди детей и подростков

Студенты Miniboss Business School Baku стали победителями чемпионата мира по стартапам среди детей и подростков в возрасте от шести до 16 лет, который проходил с 16 по 20 июля в Глазго (Шотландия).

Команда Econotes, показавшая самый высокий результат в рамках конкурса, в котором приняли участие более 20 стран, и вышедшая в суперфинал, была удостоена первого места, опередив 18 команд.

Участники Econotes ответили на вопросы по пяти критериям (инновативность, прибыльность, масштаб проекта, освещение в СМИ, вопросы жюри).

Команда Econotes в текущем году также стала победителем Национального чемпионата по стартапам, организованного Miniboss Business School Baku при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA).

Шесть других бизнес-проектов были удостоены специальной золотой награды в соответствии с целями ООН в области устойчивого развития.

Кроме того, Нармина Гасанова, основательница Miniboss Business School в Азербайджане (общее число филиалов по всему миру - 73), была удостоена звания лучшего франчайзи 2023 года.

На мероприятии «День страны», проходившем в рамках четырехдневной программы, азербайджанские студенты в национальных костюмах представили Азербайджан с привезенными из своей страны сладостями, сувенирами и другими атрибутами. Рена Адыгезалова выступила с национальной танцевальной программой, а Дильшад Фархадзаде сыграла на скрипке.

Также отметим, что бизнес-проекты, представленные на чемпионате мира по стартапам, были оценены международными экспертами и предпринимателями, представляющими различные отрасли. В жюри от Азербайджана вошли заместитель председателя правления KOBİA Руфат Атакишиев и руководитель компании Iteca Caspian Фарид Мамедов.

После отборочного тура была организована ярмарка бизнес-проектов Challenger, Econotes, WoodMood, BeSafe, VIP Puzzle, Scenty sport, Box from my land, Screenish, Yummy Gummy, представленных в различных областях.

Отметим, что на мероприятии Eurowoman: Global Leadership Forum 2023, проходившем в рамках чемпионата мира по стартапам, основатель Miniboss Business School Baku Нармина Гасанова выступила на тему «Воспитание уверенных в себе предпринимателей будущего».

Miniboss Business School - это единственная школа на глобальном рынке, имеющая в 27 странах 73 филиала, использующих инновационные бизнес-методологии.

Образовательное учреждение предоставляет широкие возможности для раскрытия полного предпринимательского потенциала и лидерских качеств у детей в возрасте от шести до 16 лет по уникальной методике.

Международная образовательная сеть Miniboss Business School в этом году, как и в предыдущие годы, организует STARTUP Forum, национальные и мировые чемпионаты по предпринимательству среди детей и подростков в возрасте от шести до 16 лет.

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Версия на азербайджанском языке "Miniboss Baku" yeniyetmələrin startapları üzrə Dünya Çempionatının qalibi oldu

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