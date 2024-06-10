Минфин Турции намерен применить ИИ для оптимизации госрасходов

Министерство финансов Турции разрабатывает новые методы контроля государственных расходов на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Министерство финансов Турции разрабатывает новые методы контроля государственных расходов на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил глава ведомства Мехмет Шимшек.

По его словам, проект бухгалтерского учета и расширенной аналитики с использованием искусственного интеллекта обеспечит эффективность и экономию государственных расходов.

"Благодаря искусственному интеллекту будет повышена эффективность процессов принятия решений и разработки политики. Также будет повышена эффективность государственных расходов, будет создана риск-ориентированная инфраструктура финансового аудита. Подготовительные работы планируется завершить в течение двух месяцев. В целом система будет внедрена в ближайший год", - сказал он.