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Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон

Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон Система мгновенного обмена сообщениями WhatsApp не нарушает требования, касающиеся использования персональных данных пользователей в Facebook и других принадлежащих ему социальных сетях.
ИКТ
23 июня 2021 г. 13:31
Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон

Система мгновенного обмена сообщениями WhatsApp не нарушает требования, касающиеся использования персональных данных пользователей в Facebook и других принадлежащих ему социальных сетях.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Азербайджана.

"Каждый потребитель имеет право при приобретении электронного продукта, мобильных услуг и приложений получать информацию о правилах их использования, условиях безопасности. Потребитель, используя это право, должен сам определить, подходит ли ему программа.

Что касается внесения изменений в условия использования и безопасности мобильных приложений, компания информирует своих пользователей об изменении своей информационной политики, предоставляя им возможность выбора. В этом случае, учитывая наличие альтернативных социальных сетей, потребители могут свободно выбирать использование других приложений. По этой причине закон "О защите прав потребителей" не считается нарушенным.

Учитывая поступление обращений в связи с мобильными приложениями, Госслужба рекомендует потребителям быть осторожными при их использовании, регистрироваться после тщательного ознакомления с условиями использования. В целях предотвращения передачи персональных данных другим лицам пользователям рекомендуется избегать перехода по подозрительным ссылкам, использовать данные карты ограниченно и только через надежные мобильные приложения", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 10 января этого года WhatsApp рассылает почти 2 миллиардам своих пользователей условия соглашения о новой политике конфиденциальности.

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