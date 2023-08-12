Минцифры РФ запретило сотрудникам использовать технику Apple

Минцифры РФ ввело запрет на использование для служебных целей мобильных устройств от американской корпорации Apple.
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"Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится", - сказал министр.
По его словам, в личных целях iPhone можно использовать, однако запрещается использовать технику Apple для доступа к рабочей почте и документообороту. "Если нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту", - добавил Шадаев.
Министр пояснил, что министерство не планирует финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям.