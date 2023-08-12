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Минцифры РФ запретило сотрудникам использовать технику Apple

Минцифры РФ запретило сотрудникам использовать технику Apple Минцифры РФ ввело запрет на использование для служебных целей мобильных устройств от американской корпорации Apple.
ИКТ
12 августа 2023 г. 05:10
Минцифры РФ запретило сотрудникам использовать технику Apple

Минцифры РФ ввело запрет на использование для служебных целей мобильных устройств от американской корпорации Apple.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил в кулуарах форума "Цифровая эволюция" глава министерства Максут Шадаев.

"Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится", - сказал министр.

По его словам, в личных целях iPhone можно использовать, однако запрещается использовать технику Apple для доступа к рабочей почте и документообороту. "Если нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту", - добавил Шадаев.

Министр пояснил, что министерство не планирует финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям.

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