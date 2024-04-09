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Минцифры будет работать в усиленном режиме в дни праздника Рамазан

Минцифры будет работать в усиленном режиме в дни праздника Рамазан Министерство цифрового развития и транспорта предприняло необходимые меры для качественного и непрерывного обеспечения населения услугами мобильной связи, телерадиовещания и доступом к сети Интернет в дни праздника Рамазан.
ИКТ
9 апреля 2024 г. 11:05
Минцифры будет работать в усиленном режиме в дни праздника Рамазан

Министерство цифрового развития и транспорта предприняло необходимые меры для качественного и непрерывного обеспечения населения услугами мобильной связи, телерадиовещания и доступом к сети Интернет в дни праздника Рамазан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, будет обеспечен высокий уровень почтовых, телекоммуникационных, транспортных услуг.

"Учреждениям министерства, а также операторам мобильной и телекоммуникационной связи, интернет-провайдерам даны необходимые поручения. Структурные подразделения приведены в полную готовность для оперативного устранения проблем, которые могут возникнуть", - говорится в сообщении.

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