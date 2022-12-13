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Микаил Джаббаров: Инновации для Азербайджана являются приоритетной задачей

Микаил Джаббаров: Инновации для Азербайджана являются приоритетной задачей Инновации для Азербайджана являются важной задачей, одним из пяти приоритетов в долгосрочной перспективе.
ИКТ
13 декабря 2022 г. 10:17
Микаил Джаббаров: Инновации для Азербайджана являются приоритетной задачей

Инновации для Азербайджана являются важной задачей, одним из пяти приоритетов развития страны.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на II Ежегодном саммите инноваций, организованным PASHA Holding при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития.

"Азербайджан желает добиться стабильного и устойчивого развития, что подразумевает ряд комплексных мер. Широкое применение инноваций как в государственных структурах, так и частном секторе является для нас важной задачей", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Innovation is one of Azerbaijan's priorities for future
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “İnnovasiya gələcəyə baxış prioritetlərimizdən biridir”

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