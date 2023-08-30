Микаил Джаббаров: В Азербайджане около 10 тыс. человек смогут бесплатно пройти курс по технологиям 4SI

Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4sim.gov.az) запустил проект "Академия 4Sİ" (Академия Четвертой промышленной революции).

Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4sim.gov.az) запустил проект "Академия 4Sİ" (Академия Четвертой промышленной революции).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

"В рамках проекта около 10 тыс. человек, желающих улучшить свои знания и навыки в сфере технологий 4Sİ, включая искусственный интеллект, дата-аналитику, блокчейн, облачные технологии, языки программирования и другие области, смогут бесплатно присоединиться к более чем 700 курсам, предлагаемым компанией Coursera.

Проект будет способствовать развитию знаний и навыков в области технологий Четвертой промышленной революции и подготовке квалифицированных кадров в этой области на рынке труда", - отметил министр.