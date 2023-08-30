О нас

Микаил Джаббаров: В Азербайджане около 10 тыс. человек смогут бесплатно пройти курс по технологиям 4SI

Микаил Джаббаров: В Азербайджане около 10 тыс. человек смогут бесплатно пройти курс по технологиям 4SI Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4sim.gov.az) запустил проект "Академия 4Sİ" (Академия Четвертой промышленной революции).
ИКТ
30 августа 2023 г. 11:56
Микаил Джаббаров: В Азербайджане около 10 тыс. человек смогут бесплатно пройти курс по технологиям 4SI

Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4sim.gov.az) запустил проект "Академия 4Sİ" (Академия Четвертой промышленной революции).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

"В рамках проекта около 10 тыс. человек, желающих улучшить свои знания и навыки в сфере технологий 4Sİ, включая искусственный интеллект, дата-аналитику, блокчейн, облачные технологии, языки программирования и другие области, смогут бесплатно присоединиться к более чем 700 курсам, предлагаемым компанией Coursera.

Проект будет способствовать развитию знаний и навыков в области технологий Четвертой промышленной революции и подготовке квалифицированных кадров в этой области на рынке труда", - отметил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mikayil Jabbarov says up to 10,000 individuals in Azerbaijan will be able to join course on 4SI technologies free of charge
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanda 10 minə yaxın şəxs ödənişsiz 4Sİ texnologiyaları üzrə kursa qoşula biləcək"

Самое читаемое

Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi