Микаил Джаббаров: Составлена дорожная карта по развитию искусственного интеллекта в Азербайджане

В Азербайджане составлена дорожная карта для разработки национальной стратегии по искусственному интеллекту.

В Азербайджане составлена дорожная карта для разработки национальной стратегии по искусственному интеллекту.

Об этом на своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает Report.

"Карта составлена в рамках сотрудничества между Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции и платформой искусственного интеллекта и машинного обучения Всемирного экономического форума. Цифровизация и внедрение современных технологических решений позволят более эффективно использовать экономический потенциал нашей страны", - сказал Джаббаров.