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Микаил Джаббаров: Составлена дорожная карта по развитию искусственного интеллекта в Азербайджане

Микаил Джаббаров: Составлена дорожная карта по развитию искусственного интеллекта в Азербайджане В Азербайджане составлена дорожная карта для разработки национальной стратегии по искусственному интеллекту.
ИКТ
1 февраля 2023 г. 12:14
Микаил Джаббаров: Составлена дорожная карта по развитию искусственного интеллекта в Азербайджане

В Азербайджане составлена дорожная карта для разработки национальной стратегии по искусственному интеллекту.

Об этом на своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает Report.

"Карта составлена в рамках сотрудничества между Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции и платформой искусственного интеллекта и машинного обучения Всемирного экономического форума. Цифровизация и внедрение современных технологических решений позволят более эффективно использовать экономический потенциал нашей страны", - сказал Джаббаров.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Roadmap on artificial intelligence drawn up in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanda süni intellekt üzrə yol xəritəsi tərtib edilib"

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