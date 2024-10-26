Микаил Джаббаров примет участие в заседании ОТГ в Турции
Микаил Джаббаров примет участие в заседании ОТГ в ТурцииМинистр экономики Микаил Джаббаров примет участие в первом заседании министров науки, технологий, промышленности и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ).
Министр экономики Микаил Джаббаров примет участие в первом заседании министров науки, технологий, промышленности и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, министр поделился об этом на своей странице в "X".
"В рамках нашего делового визита в Турцию мы вместе с коллегами из дружественных стран примем участие в первом заседании министров науки, технологий, промышленности и инноваций Организации Тюркских Государств. Мы намерены оценить новые возможности для укрепления нашего совместного сотрудничества", - говорится в публикации.
#Türkiyə-yə işgüzar səfərimiz çərçivəsində dost ölkələrdən olan həmkarlarımızla Türk Dövlətləri Təşkilatının elm, texnologiya, #sənaye və #innovasiya nazirlərinin 1-ci iclasında iştirak edəcəyik. Birgə fəaliyyətimizi gücləndirmək üçün yeni imkanları dəyərləndirmək… pic.twitter.com/YAOTaolK9q