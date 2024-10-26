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Микаил Джаббаров примет участие в заседании ОТГ в Турции

Микаил Джаббаров примет участие в заседании ОТГ в Турции Министр экономики Микаил Джаббаров примет участие в первом заседании министров науки, технологий, промышленности и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ).
ИКТ
26 октября 2024 г. 10:52
Микаил Джаббаров примет участие в заседании ОТГ в Турции

Министр экономики Микаил Джаббаров примет участие в первом заседании министров науки, технологий, промышленности и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, министр поделился об этом на своей странице в "X".

"В рамках нашего делового визита в Турцию мы вместе с коллегами из дружественных стран примем участие в первом заседании министров науки, технологий, промышленности и инноваций Организации Тюркских Государств. Мы намерены оценить новые возможности для укрепления нашего совместного сотрудничества", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov Türkiyədə TDT-nin iclasında iştirak edəcək

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