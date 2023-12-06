Микаил Джаббаров поздравил работников сферы связи и информационных технологий

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил работников сферы связи и информационных технологий с профессиональным праздником.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил работников сферы связи и информационных технологий с профессиональным праздником.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Сегодня, 6 декабря, в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников сферы связи и информационных технологий. Представители сектора связи и информационных технологий играют важную роль в формировании высокотехнологичной и конкурентоспособной экономики в Азербайджане. Поздравляем всех, кто работает в этой сфере, с этим знаменательным днем, желаем им успехов в работе", - говорится в публикации.