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Микаил Джаббаров поздравил работников сферы связи и информационных технологий

Микаил Джаббаров поздравил работников сферы связи и информационных технологий Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил работников сферы связи и информационных технологий с профессиональным праздником.
ИКТ
6 декабря 2023 г. 11:08
Микаил Джаббаров поздравил работников сферы связи и информационных технологий

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил работников сферы связи и информационных технологий с профессиональным праздником.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Сегодня, 6 декабря, в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников сферы связи и информационных технологий. Представители сектора связи и информационных технологий играют важную роль в формировании высокотехнологичной и конкурентоспособной экономики в Азербайджане. Поздравляем всех, кто работает в этой сфере, с этим знаменательным днем, желаем им успехов в работе", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov congratulates communications and information technology workers
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov rabitə və informasiya texnologiyaları işçilərini təbrik edib

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