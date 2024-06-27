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Микаил Джаббаров: Минэкономики готово выделить ресурсы на менторские программы

Микаил Джаббаров: Минэкономики готово выделить ресурсы на менторские программы Министерство экономики готово выделить ресурсы на менторские программы.
ИКТ
27 июня 2024 г. 12:40
Микаил Джаббаров: Минэкономики готово выделить ресурсы на менторские программы

Министерство экономики готово выделить ресурсы на менторские программы.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на фестивале Baku Investment Day.

"Мы будем рады выделить ресурсы на менторские программы. Когда я был на посту министра образования, одна из проблем, которая нас беспокоила, заключалась в том, что молодых людей в основном привлекала сфера юриспруденции. Я тоже имею образование в этой сфере, но такие профессии не создают особой экономической ценности. Сегодня же молодежь отдает предпочтение таким профессиям, как ИТ-инженерия", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy minister announces readiness support for mentorship programs
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Mentorluq proqramlarına resurs ayıra bilərik"

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