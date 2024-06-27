Министр: Инновационная политика в Азербайджане должна быть представлена более четко

Инновационная политика в Азербайджане должна быть представлена более четко.

Инновационная политика в Азербайджане должна быть представлена более четко.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на фестивале Baku Investment Day.

По его словам, для этого должны быть предприняты успешные начинания: "В ходе обсуждений перед сессией отмечалось, что трудности, с которыми сталкиваются предприниматели или регулирующие органы, также связаны с пробелами в законодательстве. Мы должны обеспечить экосистему, работать над доступом к финансам и привлечением венчурного капитала. В настоящее время мы запускаем Центр трансформации цифровых технологий. Цель состоит в том, чтобы предоставить платформу для предпринимателей".