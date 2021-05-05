Микаил Джаббаров: Азербайджан готовится к цифровой трансформации экономики

Перед правительством поставлена ​​задача разработать Концепцию «Умный город» и «Умная деревня», а также Концепцию цифровой трансформации

Несмотря на пандемию COVID-19, Азиатский банк развития (АБР), страны-члены CAREC и ее партнеры по развитию предпринимают эффективные меры по дальнейшему укреплению регионального сотрудничества в регионе CAREC.

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе онлайн-заседания высокого уровня CAREC «20 лет CAREC: переосмысление регионального сотрудничества посредством цифровой трансформации», проходящего во время ежегодного общего собрания АБР.

«В качестве председателя CAREC в 2021 году я хочу четко выразить приверженность Азербайджана дальнейшему укреплению регионального сотрудничества и интеграции.

Программа CAREC в течение двух десятилетий вносила активный вклад в развитие региона, и нет сомнений в том, что она останется решающей для его восстановления после пандемии. Программа поддерживает дальнейшее укрепление региональной взаимосвязанности путем инвестирования в высококачественные проекты в различных кластерах, включая деятельность в новых приоритетных областях и повышения своей роли в качестве катализатора регионального сотрудничества в области исследований, обмена знаниями и передовым опытом.

Сегодня мы обсуждаем очень важную тему, посвященную 20-летию CAREC: «Переосмысление регионального сотрудничества посредством цифровой трансформации». Наша страна уделяет большое внимание возрастающей роли и необходимости цифровизации и связанной с ней трансформации экономики, что, безусловно, послужит инструментом для дальнейшего развития сотрудничества в регионе CAREC», - сказал министр.

По его словам, правительство Азербайджана приняло и в настоящее время разрабатывает ряд программ, направленных на цифровую трансформацию экономики страны.

В феврале 2021 года была утверждена Стратегия «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития», которая включает пять основных направлений:

- устойчиво растущая конкурентоспособная экономика;

- динамичное и инклюзивное общество, основанное на социальной справедливости;

- обеспечение конкурентоспособности человеческого капитала и земельных участков для внедрения современных инноваций;

- великое возвращение в освобожденные от оккупации территории;

- чистая окружающая среда и “зеленая» страна.

Как подчеркнул М.Джаббаров, вышеупомянутые национальные приоритеты имеют особое значение для выполнения наших обязательств, вытекающих из «Преобразования нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» Организации Объединенных Наций.

«Кроме того, недавними указами Президента перед правительством была поставлена ​​задача разработать Концепцию «Умный город» и «Умная деревня», а также Концепцию цифровой трансформации. Стоит отметить, что в январе 2021 года при министерстве экономики был создан Центр анализа и координации четвертой промышленной революции с основной целью координации усилий, связанных с внедрением технологий Четвертой промышленной революции и цифровой экономики в нашей стране.

В соответствии с учредительными документами, подписанными между правительством Азербайджана и Всемирным экономическим форумом (WEF) 30 марта, в упомянутом центре также находится азербайджанский филиал (C4IR Azerbaijan) Сети центров промышленной революции Всемирного экономического форума. C4IR Azerbaijan уже начал работу 1 апреля, и планируется, что Партнерский центр будет в основном сосредоточен на вопросах и проектах, связанных с искусственным интеллектом, Интернетом вещей, цифровой экономикой и торговлей.

Между тем, мы были рады услышать о совместной инициативе Всемирного экономического форума и Института CAREC под названием «Цифровой CAREC». Мы надеемся, что эта инициатива получит дальнейшую поддержку и развитие для продвижения цифровой торговли и инвестиций между странами-членами CAREC и для раскрытия полного потенциала технологий Четвертой промышленной революции в регионе», - сказал М.Джаббаров.

По его словам, в настоящее время правительство Азербайджана интенсивно работает над борьбой с пандемией. В январе 2021 года была принята «Стратегия вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы в Азербайджане», а с 18 января 2021 года начат процесс вакцинации населения от COVID-19, который успешно реализуется, сказал министр.

По состоянию на 2 мая 2021 года в Азербайджане вакцинировано 1 млн 516 тыс. 923 человека, что составляет 15,2% населения страны, из которых полностью вакцинировано 541 тыс. 715 человек - 5,4% населения.

«В свете пандемии и сложных глобальных экономических процессов, несомненно, цифровизация будет иметь практическую ценность в постпандемической среде, а эффективная трансформация будет поддерживать и ускорять достижение целей программы, способствуя процветанию во всем регионе CAREC», - подытожил М.Джаббаров.

Напомним, что в 2021 году Азербайджан уже третий раз председательствует в CAREC (Программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества).