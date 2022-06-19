Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта

Американская компания Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта.

Американская компания Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта.

Как передает Report, об этом сообщает CNews.

«Россияне лишились возможности скачивать дистрибутивы ОС Windows 10 и Windows 11 с сайта корпорации Microsoft», — говорится в сообщении.

Как отмечают в издании, пользователи с российскими IP также не могут cкачать утилиту помощника по установке операционных систем Media Creation Tool.

При скачивании образа Windows 11 сайт Microsoft выдает сообщение «Возникла проблема с вашим запросом».