Microsoft заняла второе место в мире по рыночной стоимости

Американская IT-компания Microsoft стала второй в мире по рыночной капитализации, обогнав Saudi Aramco, но оставшись позади Apple

Американская IT-компания Microsoft стала второй в мире по рыночной капитализации, обогнав Saudi Aramco, но оставшись позади Apple.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20:14 по бакинскому времени акции Microsoft дорожали на 1,21% — до 242,44 доллара за ценную бумагу, а общая рыночная капитализация компании составила 1,828 триллиона долларов.

Первое место по-прежнему занимает американская корпорация Apple, чья капитализация превышает 2 триллиона долларов. В сентябре 2020 года Apple уступала первое место саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, но затем вновь захватила лидерство.

Теперь же Saudi Aramco с капитализацией в 1,811 триллиона долларов стала еще дальше от первого места в списке самых дорогих компаний. С начала 2021 года акции Microsoft выросли в цене на 9%, что позволило компании выйти на второе место в этой гонке.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности является разработчиком операционной системы Windows.