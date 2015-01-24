Microsoft выпустит Office 2016 в этом году

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Корпорация Microsoft США обнародовала дату выпуска пакета приложений Microsoft Office 2016.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство связи и высоких технологий.

По информации, представитель Microsoft Джулия Уайт заявила, что компания выпустит пакет приложений Microsoft Office 2016 во второй половине 2015 года.

"Мы обнародуем новую информацию об Office 2016 в ближайшее время, однако планируем сохранить оригинальный вид предыдущего пакета Office, что очень удобно для работы с компьютерами с клавиатурой и мышью", - заявила представитель корпорации.

Новые приложения Office будут бесплатно предустановлены на смартфоны и планшеты с диагональю меньше 8 дюймов, работающие на Windows 10.

Отметим, что в первой половине 2015 года американский производитель планирует выпустить испытательную версию Office для Windows 10.