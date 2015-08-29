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    ​Microsoft выиграла суд по поводу нарушения патента при производстве смартфонов

    Американской корпорации Microsoft удалось выиграть судебный спор с компанией InterDigital

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Американской корпорации Microsoft удалось выиграть судебный спор с компанией InterDigital, обвинявшей одного из крупнейших в мире производителей компьютерного программного обеспечения в нарушении ее патентных прав, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    В пятницу Комиссия по международной торговле США отклонила ранее вынесенное судом решение наказать Microsoft за то, что она без разрешения использовала запатентованные InterDigital технологии при производстве своих мобильных телефонов.

    Базирующаяся в американском штате Делавэр InterDigital владеет портфелем более чем из 20 тыс. патентов на различные технологии, предлагая услуги по их лицензированию для высокотехнологичных компаний по всему миру.

    Еще в 2007 году InterDigital подала в Комиссию по международной торговле США иск, в котором обвинила финского производителя мобильных телефонов Nokia в нарушении по крайней мере двух патентов. Один из них, в частности, касался регулировки уровня мощности сигнала в смартфонах. В прошлом году Microsoft приобрела подразделение Nokia по созданию мобильной продукции, поэтому все претензии со стороны InterDigital перешли к американской корпорации.

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