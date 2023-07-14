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Microsoft впервые за 15 лет сменит установленный по умолчанию шрифт с Calibri на Aptos

Microsoft впервые за 15 лет сменит установленный по умолчанию шрифт с Calibri на Aptos Microsoft впервые за 15 лет изменит установленный по умолчанию шрифт в своем продукте Microsoft Office с Calibri на Aptos.
ИКТ
14 июля 2023 г. 06:37
Microsoft впервые за 15 лет сменит установленный по умолчанию шрифт с Calibri на Aptos

Microsoft впервые за 15 лет изменит установленный по умолчанию шрифт в своем продукте Microsoft Office с Calibri на Aptos.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении главного менеджера по дизайну программ Microsoft Office Си Дэниелса.

"В течение 15 лет наш любимый Calibri был шрифтом Microsoft по умолчанию, - написал он на своей странице на платформе Medium. - и наши отношения подошли к естественному завершению".

"Сегодня мы приступаем к заключительному этапу крупного изменения, в ходе которого Aptos будет отображаться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей", - добавил Дэниелс.

Отмечается, что выбранный шрифт не имеет засечек, в нем преобладают простые формы букв и ровные штрихи, поэтому такой шрифт легко читать. Он был создан дизайнером Стивом Маттесоном, который ранее разработал шрифты TrueType и Segoe. Свое название Aptos получил в честь города в Калифорнии.

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