Microsoft вложит $400 млн в инфраструктуру облачных и ИИ-сервисов в Швейцарии

Американская корпорация Microsoft инвестирует $400 млн в развитие облачных вычислений и инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в Швейцарии.

Американская корпорация Microsoft инвестирует $400 млн в развитие облачных вычислений и инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в Швейцарии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Как заявил вице-председатель Microsoft Брэд Смит в ходе беседы с министром экономики Швейцарии Ги Пармеленом, Швейцария создала "одну из ведущих в мире инновационных экосистем, сочетая передовые научные исследования с практическими применениями".

По информации Reuters, инвестиции направят на расширение и модернизацию четырех центров обработки данных (ЦОД) компании в регионах Женевы и Цюриха. Проект реализуется с учетом растущего спроса на облачные сервисы и ИИ-технологии, а также требований к хранению данных внутри страны - в частности, для финансового, государственного и медицинского секторов.

Кроме того, Microsoft планирует расширить партнерские программы с малыми и средними предприятиями, а также усилить образовательные инициативы по использованию цифровых инструментов и технологий ИИ.