Microsoft выпустила самое крупное обновление Windows 10 за год

Американская корпорация Microsoft в четверг представила обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, одним из главных новшеств стала вторая версия подсистемы Windows for Linux (WSL2) со встроенным Linux-ядром. Отмечается, что ядро будет обновляться через Windows Update ("Центр обновления Windows"), а пользователи смогут создать его собственную версию и использовать ее в WSL2.

Кроме того, изменения затронули голосовой помощник Cortana. Теперь его можно отключить с панели задач и выбрать предпочтительный способ общения - текстом или голосом.

Система предлагает установить новую версию обновления автоматически. Однако проверить ее наличие также можно вручную, перейдя в настройках на вкладку Update & Security ("Обновление и безопасность") и открыв Windows Update.

Оно должно стать самым крупным обновлением ОС за 2020 год. Следующее полугодовое обновление Windows 10 20H2 (версия 2009), которое выйдет осенью, принесёт лишь общие улучшения.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира компании находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).