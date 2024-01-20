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Microsoft утверждает, что связанные с РФ хакеры взломали учетные записи руководства

Microsoft утверждает, что связанные с РФ хакеры взломали учетные записи руководства Корпорация Microsoft утверждает, что зафиксировала взлом нескольких учетных записей сотрудников компании.
ИКТ
20 января 2024 г. 05:20
Microsoft утверждает, что связанные с РФ хакеры взломали учетные записи руководства

Корпорация Microsoft утверждает, что зафиксировала взлом нескольких учетных записей сотрудников компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

"Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года", - отмечается в заявлении. По данным компании, связанные с Россией хакеры из группы Midnight Blizzard получили доступ к "очень небольшому проценту" корпоративных почтовых ящиков представителей руководства компании, а также сотрудников из некоторых отделов, в том числе кибербезопасности. Корпорация утверждает, что хакеры похитили документы, которые содержали информацию об их группе.

Microsoft начала расследование инцидента. Отмечается, что пока нет информации, что злоумышленники могли получить доступ к пользовательским сервисам, исходному коду или системам искусственного интеллекта.

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Версия на азербайджанском языке “Microsoft” Rusiyanın haker hücumuna məruz qalıb

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