Microsoft утверждает, что связанные с РФ хакеры взломали учетные записи руководства

Корпорация Microsoft утверждает, что зафиксировала взлом нескольких учетных записей сотрудников компании.

Корпорация Microsoft утверждает, что зафиксировала взлом нескольких учетных записей сотрудников компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

"Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года", - отмечается в заявлении. По данным компании, связанные с Россией хакеры из группы Midnight Blizzard получили доступ к "очень небольшому проценту" корпоративных почтовых ящиков представителей руководства компании, а также сотрудников из некоторых отделов, в том числе кибербезопасности. Корпорация утверждает, что хакеры похитили документы, которые содержали информацию об их группе.

Microsoft начала расследование инцидента. Отмечается, что пока нет информации, что злоумышленники могли получить доступ к пользовательским сервисам, исходному коду или системам искусственного интеллекта.