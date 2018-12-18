Microsoft составил чек-лист для безопасных праздников

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Компания Microsoft составила чек-лист для безопасных праздников.

Об этом сообщили Report в компании.

По информации, выходные и праздничные дни часто сопровождаются повышенным риском угроз цифровой безопасности. Растет объем рекламных предложений, которые приходят на электронную почту, а также онлайн-рекламы о выгодных предложениях по подаркам, путешествиям и прочее. К сожалению, некоторые из этих предложений – это инструмент мошенничества, и вместо того, чтобы сэкономить деньги, вы можете их потерять вместе с личными данными и имуществом. Учитывая все это, корпорация Microsoft составила рекомендации, благодаря которым пользователи смогут обеспечить безопасность в течение праздничного сезона.

Корпорация советует покупать на проверенных сайтах.

"Иногда "лучшие предложения" приходят со скрытым вредоносным ПО. Сохраняйте безопасность при совершении покупок в Интернете, посещая только надежные сайты (убедитесь, что система оплаты безопасна до ввода вашей личной информации: веб-адрес начинается с https и имеет закрытый замок ( ) рядом с ним), а также через приложения, загружаемые только с официальных магазинов приложений, как, например, www.microsoft.com/store.", - говорится в информации.

Также в компании советуют проверять банковские выписки: "Внимательно следите за своими ежемесячными банковскими выписками и проверяйте свои онлайн-покупки и личные покупки, чтобы убедиться в отсутствии мошеннических платежей. Немедленно связывайтесь с вашим банком, если вы заметите какие-либо расходы, которые не были инициированы вами лично, не важно о какой сумме идет речь: большой или незначительной".

"Будьте в курсе последних форм мошенничества. Многие виды мошенничества используются именно во время праздников, когда традиционно люди активно занимаются благотворительностью. Важно, чтобы вы могли распознать случаи, когда кто-то пытается собрать вашу личную информацию с помощью социальной инженерии. Изучите наиболее распространенные схемы обмана, как, например, фишинг и способы их избежать. Включите двухфакторную аутентификацию (2FA). Двухфакторная аутентификация (2FA) обеспечивает дополнительный уровень проверки, который усиливает безопасность учетной записи. 2FA доступна как для корпоративных учетных записей, так и для многих личных учетных записей, таких как электронная почта, социальные сети, банковские операции и другие", - говорится в информации.

Кроме того, следует использовать надежные подключения: "Используйте только те подключения Wi-Fi, для которых требуются учетные данные для входа. Если вам необходимо использовать бесплатный или общедоступный Wi-Fi, не передавайте личную или конфиденциальную информацию. Подождите, пока у вас не будет безопасного соединения Wi-Fi или используйте данные своего устройства для доступа к этой информации или совершения покупок в Интернете. Не делитесь личной информацией и данными в социальных сетях. Информация о том, что вы вдали от дома, может стать той единственной лазейкой, используя которую грабители нанесут вред. Не подвергайте себя риску.

Следите за своими устройствами.

Будьте бдительны! Следите за своими гаджетами и не упускайте их из виду. На личных устройствах хранится много конфиденциальной информации: документы, банковские данные, учетные записи социальных сетей и электронной почты, пароли и так далее".