Microsoft сократит 8% сотрудников игрового подразделения

Корпорация Microsoft приняла решение сократить 1,9 тыс., или 8%, сотрудников компаний - разработчиков компьютерных игр Activision Blizzard, Xbox и ZeniMax, входящих в ее видеоигровое подразделение Microsoft Gaming.

Корпорация Microsoft приняла решение сократить 1,9 тыс., или 8%, сотрудников компаний - разработчиков компьютерных игр Activision Blizzard, Xbox и ZeniMax, входящих в ее видеоигровое подразделение Microsoft Gaming.

Как передает Report , об этом со ссылкой на служебную записку сообщил портал The Verge.

"Руководства Microsoft Gaming и Activision Blizzard стремятся иметь единую стратегию по развитию и конкретный план с устойчивой структурой расходов. Вместе мы расставили приоритеты, определили области совместной деятельности и убедились в том, что мы все солидарны в вопросе лучших возможностей для роста. Как часть этого процесса мы приняли тяжелое решение сократить на 1,9 тыс. численность кадрового состава нашего игрового подразделения из 22 тыс. человек", - цитирует портал письмо главы Microsoft Gaming Фила Спенсера.

Сокращение, как отмечает The Verge, затронет главным образом штат компании Activision Blizzard.