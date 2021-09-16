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Microsoft разрешила пользователям авторизовываться без пароля

Microsoft разрешила пользователям авторизовываться без пароля Владельцам аккаунта Microsoft больше не придется вводить пароль при входе в свою учетную запись.
ИКТ
16 сентября 2021 г. 06:15
Microsoft разрешила пользователям авторизовываться без пароля

Владельцам аккаунта Microsoft больше не придется вводить пароль при входе в свою учетную запись.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, пароль вряд ли способен защитить пользователей от агрессивных злоумышленников. Поэтому компания решила отказаться от использования "проверочного слова". Кроме того, пользователи часто забывают свои пароли, сообщает пресс-служба компании.

На смену паролю пришли несколько альтернативных методов безопасного входа. В частности, гражданам разрешили входить через приложение на смартфоне, токены или уведомления, а также с помощью биометрических датчиков на компьютерах с Windows.

Разработчики посоветовали всем пользователям скачать приложение Microsoft Authentificator.

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