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Microsoft разработает цифровые клоны людей

Microsoft разработает цифровые клоны людей Корпорация Microsoft зарегистрировала патент на создание "голосового чатбота на основе характеристик конкретного человека".
ИКТ
9 января 2021 г. 21:14
Microsoft разработает цифровые клоны людей

Корпорация Microsoft зарегистрировала патент на создание "голосового чатбота на основе характеристик конкретного человека".

Как передает Report, это следует из информации Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Отмечается, что при работе над "чатботом" компания будет собирать изображения, образцы голоса, записи в социальных сетях, электронные письма, рукописные письма о конкретном человеке. Это будет применяться для создания или изменения данных о человеке.

Такие разработки означают, что корпорация в будущем сможет создавать цифровых клонов умерших людей.

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