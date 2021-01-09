Microsoft разработает цифровые клоны людей

Корпорация Microsoft зарегистрировала патент на создание "голосового чатбота на основе характеристик конкретного человека".

Корпорация Microsoft зарегистрировала патент на создание "голосового чатбота на основе характеристик конкретного человека".

Как передает Report, это следует из информации Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Отмечается, что при работе над "чатботом" компания будет собирать изображения, образцы голоса, записи в социальных сетях, электронные письма, рукописные письма о конкретном человеке. Это будет применяться для создания или изменения данных о человеке.

Такие разработки означают, что корпорация в будущем сможет создавать цифровых клонов умерших людей.