Microsoft разработает цифровые клоны людей

Корпорация Microsoft зарегистрировала патент на создание "голосового чатбота на основе характеристик конкретного человека".
Как передает Report, это следует из информации Ведомства по патентам и товарным знакам США.
Отмечается, что при работе над "чатботом" компания будет собирать изображения, образцы голоса, записи в социальных сетях, электронные письма, рукописные письма о конкретном человеке. Это будет применяться для создания или изменения данных о человеке.
Такие разработки означают, что корпорация в будущем сможет создавать цифровых клонов умерших людей.