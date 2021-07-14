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Microsoft презентовала облачную версию Windows

Microsoft презентовала облачную версию Windows Корпорация Microsoft анонсировала первую облачную версию операционной системы Windows, получившей название Windows 365.
ИКТ
14 июля 2021 г. 22:46
Microsoft презентовала облачную версию Windows

Корпорация Microsoft анонсировала первую облачную версию операционной системы Windows, получившей название Windows 365.

Как передает Report, презентация новинки прошла на официальном сайте компании.

Разработчики описывают Windows 365 как операционную систему, которая совмещает в себе производительность и безопасность облачных технологий с простотой использования и универсальностью персонального компьютера.

Доступ к облачной Windows 365 можно получить с компьютеров, планшетов, смартфонов независимо от того, какие ОС на них установлены.

На странице облачной ОС отмечается, что целевой аудиторией продукта являются предприниматели. Windows 365 будет распространяться по подписке, за которую придется платить каждый месяц, причем сумма платежа будет зависеть от числа зарегистрированных пользователей.

Воспользоваться сервисом можно будет со 2 августа 2021 года.

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