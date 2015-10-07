​Microsoft представила свой первый ноутбук - ВИДЕО

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В ходе презентации технологических новинок компания Microsoft представила свой первый ноутбук — Surface Book.

Как передает Report, создатели уверяют, что новый ноутбук в два раза быстрее MacBook Pro от Apple.

Новинка оснащена 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 3000x2000 пикселей.

Компания позиционирует новинку именно как ноутбук, но его можно использовать и в качестве планшета. Создатели обещают, что работать устройство сможет до 12 часов без подзарядки.

Предзаказ ноутбука станет доступен в среду, 7 октября, по стартовой цене $1499.

Microsoft в ходе презентации также представила обновленную версию смартфона Lumia 950 — Lumia 950 XL.