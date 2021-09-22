Microsoft представила несколько новых продуктов на Windows 11

Корпорация Microsoft на своей презентации показала несколько новых продуктов - планшеты Surface и ноутбук Surface Studio

Корпорация Microsoft на своей презентации показала несколько новых продуктов - планшеты Surface и ноутбук Surface Studio. На всех устройствах будет предустановлена новая ОС Windows 11, которую анонсировали в июне 2021 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, презентация велась на официальном сайте компании в режиме онлайн.

Первым анонсированным устройством стал планшет Surface Pro 8. Из больших отличий от предыдущих версий - поддержка двух разъемов USB-C Thunderbolt 4, 13-дюймовый дисплей с частотой обновления экрана до 120 Гц. Устройство оснащено процессором Intel 11 поколения и 32 ГБ оперативной памяти.

Следующая новинка - более бюджетный планшет Surface Go 3. Главное нововведение - он получил новые процессоры Intel, благодаря чему производительность устройства была увеличена на 60%.

Также компания представила специальный аксессуар для людей с особенностями развития - Surface Adaptive Kit. Это набор стикеров и ярлыков на клавиатуру и другие устройства Microsoft, чтобы слабовидящие люди могли легче пользоваться клавишами. К другим новым аксессуарам добавилась компьютерная мышь, на 20% состоящая из переработанного пластика, собранного в океане.