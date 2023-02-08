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Microsoft представил новую версию поисковика Bing на основе искусственного интеллекта

Microsoft представил новую версию поисковика Bing на основе искусственного интеллекта Корпорация Microsoft провела презентацию новых версий поисковика Bing и браузера Edge, созданных на основе искусственного интеллекта.
ИКТ
8 февраля 2023 г. 05:03
Microsoft представил новую версию поисковика Bing на основе искусственного интеллекта

Корпорация Microsoft провела презентацию новых версий поисковика Bing и браузера Edge, созданных на основе искусственного интеллекта.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", поисковик сможет принимать запросы до 1000 символов, а также составлять текстовые ответы на запросы пользователей.

Bing дополнили ботом Prometheus, который создан на языковой модели нового поколения. Он сможет принимать запросы на 100 языках. Как утверждают в Microsoft, возможности поисковика превосходят возможности чат-бота ChatGPT.

Также поисковик будет выдавать готовые инструкции и ответы на запросы пользователей. Как пояснили на презентации, первое время ответы Bing будут выдавать вместе со ссылками на сайты, но в будущем их уберут.

Bing будет встроен в новые версии браузера Edge. Также Microsoft собирается встроить поисковик в операционную систему Windows в качестве помощника.

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