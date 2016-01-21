​Microsoft пожертвует некоммерческим организациям программное обеспечение на 1 млрд. долларов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Благотворительная организация Microsoft Philanthropies при поддержке подразделения Microsoft Research и Business Development пожертвует некоммерческим структурам и исследовательским университетам по всему миру облачные сервисы на сумму 1 млрд. долларов США.

Как сообщает Report, об этом объявила президент корпорации Microsoft Сатья Наделла.

Она отметила, что технологическую поддержку в этот период получат 70 тыс. некоммерческих организаций (НКО).

По информации, цель новой инициативы – претворение в жизнь озвученной ранее глобальной цели Microsoft: доступности облачных вычислений для решения широкого спектра глобальных экономических и социальных проблем. Корпорация сфокусируется на предоставлении дополнительных облачных ресурсов НКО и расширении доступа исследовательских групп университетов к технологиям, в том числе, облачных сервисов для НКО, включающих Azure, Office 365, Power BI, CRM Online и Enterprise Mobility Suite, расширении грантовой программы Microsoft Research "Azure for Research" для поддержки дополнительных университетских научно-исследовательских работ, увеличении количества участников совместной инициативы Microsoft Business Development и Microsoft Philanthropies "Affordable Access Initiative" до 20 проектов по крайней мере в 15 странах во всем мире к середине 2017 года.

Задачей благотворительной организации Microsoft Philanthropies, созданной в конце прошлого года, является расширение уже имеющейся меценатской программы, которая включает пожертвование продукции некоммерческим структурам и финансовую поддержку компьютерного образования.