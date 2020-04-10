Microsoft выделил 5 областей для оказания помощи в рамках борьбы с COVID-19

Microsoft выделит 20 млн долларов США для борьбы с коронавирусом COVID-19 в рамках созданной американской компанией программы AI for Health.
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", благодаря ей ученые, некоммерческие организации и компании в сфере здравоохранения смогут получить доступ к инструментам для обработки данных, в том числе с помощью искусственного интеллекта.
«Мы мобилизуем нашу инициативу AI for Health, чтобы сосредоточиться на оказании помощи тем, кто находится на передовой исследования COVID-19. Мы сосредоточим наши усилия в пяти конкретных областях, где, как нам кажется, данные, анализ и навыки наших исследователей смогут оказать наибольшее влияние. И мы выделим для этого 20 млн долларов США»,— говорится в пресс-релизе компании.
Microsoft уточняет, что сфокусирует работу на пяти направлениях:
- на сборе данных для обеспечения безопасности людей и информировании об экономических последствиях COVID-19;
- на проведении исследований для разработки вакцин, способов диагностики и лечения вируса;
- на составлении рекомендаций по распределению ограниченных ресурсов (например, мест в больницах и медицинского оборудования);
- на распространении точных сведений для минимизации дезинформации;
- на поддержке научных исследований для изучения COVID-19.
В марте основатель Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании. Он продолжает работать в качестве советника гендиректора IT-корпорации Сатьи Наделлы. Свои усилия Билл Гейтс пообещал сосредоточить на благотворительной деятельности. В январе его фонд выделил 10 млн долларов США на борьбу c распространением коронавируса, позже он принял решение потратить на эти цели еще 90 млн долларов США.