Microsoft получила контракт на 927 млн долларов от структуры Минобороны США

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Компания Microsoft получила контракт на обеспечение технической поддержки Агентства защиты информационных систем Минобороны США на 927 млн долларов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

Контракт действителен на протяжении пяти лет. В соответствии с его условиями, агентство сможет заключать неограниченное количество соглашений на использование сервисов технической поддержки по программам Microsoft Enterprise Technical Support Services (METSS) и получит команду технической поддержки полной занятости по соглашению Microsoft Blue Badge Cardholder.

Данные сервисы требуют доступа к закрытому коду, лицензия на который есть только у Microsoft, и предназначены для поддержки целей Министерства обороны, отмечается в сообщении.