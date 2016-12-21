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    Microsoft получила контракт на 927 млн долларов от структуры Минобороны США

    Контракт действителен на протяжении пяти лет

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Компания Microsoft получила контракт на обеспечение технической поддержки Агентства защиты информационных систем Минобороны США на 927 млн долларов. 

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

    Контракт действителен на протяжении пяти лет. В соответствии с его условиями, агентство сможет заключать неограниченное количество соглашений на использование сервисов технической поддержки по программам Microsoft Enterprise Technical Support Services (METSS) и получит команду технической поддержки полной занятости по соглашению Microsoft Blue Badge Cardholder.

    Данные сервисы требуют доступа к закрытому коду, лицензия на который есть только у Microsoft, и предназначены для поддержки целей Министерства обороны, отмечается в сообщении.

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