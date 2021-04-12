Microsoft покупает разработчика программ распознавания речи почти за $20 млрд

По соглашению, Microsoft приобретет Nuance за 56 долларов за акцию

Американская компания Microsoft заключила соглашение о приобретении транснациональной корпорации Nuance Communications за 19,7 миллиарда долларов США (56 долларов за акцию).

Как передает Report, об этом говорится в релизе Microsoft.

"Microsoft и Nuance Communications объявили, что заключили соглашение, в соответствии с которым Microsoft приобретет Nuance за 56 долларов за акцию", — говорится в сообщении. Microsoft отмечает, что стоимость сделки была оценена в 19,7 миллиарда долларов США.

Как сообщается в релизе, сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, а ее закрытие ожидается к концу текущего года — после получения одобрения акционеров Nuance и регулирующих органов.

Nuance Communications, чья штаб-квартира находится в городе Берлингтон в штате Массачусетс, является производителем программного обеспечения и оборудования. Корпорация занимается разработкой приложений, которые работают с голосовыми данными и изображениями.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.